"Дружба осталась": Дильназ Ахмадиева рассказала о разводе с мужем (видео)

Дильназ Ахмадиева. Фото: instagram.com/dilnaz_akhmadiyeva

Казахстанская певица Дильназ Ахмадиева ответила на вопросы о личной жизни, став гостьей подкаста "Мамский әңгіме". Она поведала о своем разводе и отношениях с бывшим мужем.

Дильназ Ахмадиева, ставшая мамой весной 2020 года, рассказала о том, что рассталась с мужем.

"Мы в 2017 году стали встречаться, в 2019 поженились и в 2020 году я родила. Мы знакомы были с 2013 года, потому что я была в жюри "Х-фактора", а он выступал в составе команды, которая участвовала.

Мы, кстати, развелись. У нас с ним отличные отношения, потому что мы оба взрослые и не тупые люди, образованные. Мне кажется, что у нас изначально была дружба. Это было первое, потом все остальное, а после все это остальное прошло, а дружба осталась", - рассказала она.

Дильназ отметила, что ее бывший муж младше нее на несколько лет.

"Он 87-го года, я 80-го, но он прям в январе родился, а я - в ноябре, поэтому 6 лет разницы, а так-то 7. Это круто, у меня первый муж был на 8 лет младше, второй - на 7.

Когда я была на интервью у Адиля Лияна, это было первое мое интервью после родов, он задал мне вопрос: "А тебе нравятся молодые мальчики, да?". Я сказала: "А давай с другой стороны зайдем. Мне не нравятся старые мужики просто".

Мне не о чем с ними поговорить, мне скучно. Может, я такая веселушка-хохотушка. Не знаю, но мне нужно, чтобы мне было интересно", - призналась она.

Дильназ отметила, что переживала из-за развода, но по-другому поступить не могла.

"Я человек очень искренний. Я всегда рассказывала правду. Не всегда это всем нравится, но я такой человек. И здесь говорить, что я не переживала совсем, тоже нельзя. Конечно, я думала, что, может быть, надо отнестись ко всему серьезнее, все-таки у нас ребенок общий.

Но я поняла одно: счастливая мать - счастливый ребенок, поэтому загонять себя в какие-то рамки я не могла. Я очень самостоятельная. В этом есть проблема, поэтому, наверное, так и вышло.

Мне очень жаль, но я бы хотела сказать, что институт семьи сейчас уже не имеет такого большого веса, т. е. сейчас развестись, пожениться - вообще не проблема. Раньше, в советские времена, такого не было, развестись - это был позор. Для меня, конечно, это хорошо. Но для общества - плохо, я считаю. Но я не могла по-другому", - заявила артистка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2016759-druzhba-ostalas-dilnaz-ahmadieva-rasskazala-o-razvode-s-muzhem-video/