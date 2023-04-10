"Муж видит во мне жену, а не веник": Айсауле Бакытбек рассказала о быте в их семье

Айсауле Бакытбек. Фото: instagram.com/aissaulebakytbek

Казахстанская блогерша и бизнесвумен Айсауле Бакытбек поговорила с фолловерами в Instagram и рассказала, кто в их семье занимается делами по дому, передает NUR.KZ.

Один из подписчиков поинтересовался у блогерши, какие домашние дела она делает. Айсауле призналась, что поддерживает порядок в доме лишь по выходным, в другие дни этим занимается помощница. По словам девушки, она много работает и может позволить себе это.

"Поддерживаю порядок на выходных. В остальные дни приходит домой моя помощница. Готовлю при желании. Но я много работаю, чтобы позволить себе делать только то, что желаю. Думаю, важно это подметить. Ну и муж у меня адекватный человек, который видит во мне жену, а не веник", - сказала Айсауле.

Stories Айсауле Бакытбек. Скрин: instagram.com/aissaulebakytbek

Айсауле также прокомментировала ситуацию подписчицы, которой не разрешают мыться после рождения ребенка до исполнения ему 40 дней. По мнению инстадивы, женщина, которая дала жизнь ребенку должна самостоятельно принимать за себя решения.

"Я искренне не понимаю, как человек, который не несет ответственность за свою жизнь, даже самостоятельно не может принять решение, извините меня, помыться, приносит в этот мир ребенка, чтобы называться его матерью, и всю жизнь будет ему опорой и поддержкой. Дети - это огромная ответственность. Думаю, вам следует взять свою жизнь в руки, хотя бы потому, что у вас теперь есть дитя. А вопрос гигиены в вашем случае уже второстепенный", - высказалась блогерша.

Напомним, ранее мы писали, что звезда соцсетей Айсауле Бакытбек сообщила о своей беременности и рассказала, как она решилась на второго ребенка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2016078-muzh-vidit-vo-mne-zhenu-a-ne-venik-aysaule-bakytbek-rasskazala-o-byte-v-ih-seme/