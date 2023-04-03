"Мой верблюжонок": ставшая мамой Акерке Буркитбай растрогала Сеть фото с сыном

Акерке Буркитбай с сыном. Фото: instagram.com/akerkeburkitbay

Впервые ставшая мамой Акерке Буркитбай выложила в Instagram фото с маленьким сыном и умилила Казнет. Подписчики оставили много теплых пожеланий под публикацией, передает NUR.KZ.

"Мой особенный мир. Каждую секунду он учит нас чему-то новому. Мой верблюжонок", - написала Акерке под нежными фотографиями.

На первом снимке молодая мама держит на руках малыша и с любовью смотрит на него, на втором фото запечатлены Али, Акерке и маленький Зейн.

"Пусть вырастет настоящим джигитом", "Пусть и у меня будет такая радость", "Вы такая красивая, материнство делает женщину еще краше", "Счастья вашей семье", - отметили пользователи Казнета.

Напомним, в феврале Али Окапов и Акерке Буркитбай впервые стали родителями. Розу Рымбаеву с рождением внука поздравили коллеги. Али Окаров поблагодарил фанатов и коллег за поздравления.

Впервые внука Розы Рымбаевой показали на праздновании его бесик-тоя. Позже Али Окапов рассказал, как изменилась жизнь в их доме с рождением малыша. Новоиспеченный отец подарил любимой супруге новый автомобиль.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2015170-moy-verblyuzhonok-stavshaya-mamoy-akerke-burkitbay-rastrogala-set-foto-s-synom/