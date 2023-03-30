"Неплохо отыграли": блогер-миллионник сообщила о беременности, но фолловеры усомнились в этом

Эльмира Толегенова и Ерболат Жанабылов. Фото: instagram.com/elt6i

Казахстанская блогерша Эльмира Толегенова поделилась радостной новостью с подписчиками и сообщила о беременности в Instagram, однако фолловеры усомнились в этом, передает NUR.KZ.

Блогерша, у которой более семи миллионов подписчиков в Instagram, заинтриговала фанатов, опубликовав в соцсети снимки УЗИ и заключение врача о беременности.

Stories Эльмиры Толегеновой. Скрин: instagram.com/elt6i

Подписчики удивились, что у девушки уже такой большой срок, а некоторые и вовсе подумали, что это розыгрыш.

"Уже четвертый месяц?", "Это же старый снимок. У вас уже четыре месяца", "Ого, поздравляю вас, если это правда. Один раз пранковали. Уже три месяца что ли", — написали фолловеры.

После полученных сообщений Эльмира заявила, что беременность настоящая.

"Беременность реальная", — сказала она.

Stories Эльмиры Толегеновой. Скрин: instagram.com/elt6i

Также инстадива поделилась видео, на котором она сообщает супругу о своей беременности, после чего фолловеры принялись поздравлять пару в комментариях, однако несмотря на это, некоторые подписчики все же отнеслись к новости с подозрением.

"Я опять запуталась и не понимаю, поздравлять или нет", "Неплохо отыграли", "УЗИ не соответствует сроку", "Заинтриговала всех своей якобы беременностью, чтобы продать марафон", "А ребенок на снимке не сильно ли большой? Где живот? Это минимум 20 недель, а то и больше", "Главное на УЗИ ребенок большой, а живота нет", — написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2014740-neploho-otygrali-bloger-millionnik-soobschila-o-beremennosti-no-follovery-usomnilis-v-etom/