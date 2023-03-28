"Нет друг от друга секретов": певица Ханна рассказала, ревнует ли ее муж

Певица Ханна с супругом и дочерью. Фото: instagram.com/offi_hanna

Певица Ханна, недавно ставшая мамой, ответила на вопросы фолловеров в Instagram и рассказала о ревности в отношениях с мужем, а также поведала подписчикам, как справляется с детьми, передает NUR.KZ.

Один из подписчиков Ханны поинтересовался у нее о ревности со стороны мужа. По словам артистки, у них с мужем нет друг от друга секретов и недосказанности.

"У нас в отношениях нет ревности. Мы отдаемся друг другу на сто из ста, мы вместе на сто из ста. У нас нет друг от друга секретов, недосказанности, недопониманий. Мы все проговариваем и уверены друг в друге на миллион. Нам вместе хорошо, поэтому закрывать свои потребности на стороне желания ни у кого нет, и мы это чувствуем друг в друге. Поэтому ревности нет", — ответила Ханна.

Stories Ханны. Скрин: instagram.com/offi_hanna

Также артистка рассказала об усталости после рождения второго ребенка и поведала, кто ей помогает в уходе за детьми.

"Конечно, есть. Я и не скрываю. Но у меня мощная поддержка и супер помощь: две мамы, няня Адрианы. Все на максималках помогают. Мы иногда даже боремся за ребенка: кто будет кормить, кто пойдет гулять", — поделилась с поклонниками певица.

Напомним, ранее мы писали, что супруга генерального директора лейбла Black Star Ханна стала мамой во второй раз. Знаменитость также показала свою фигуру спустя месяц после родов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2014266-net-drug-ot-druga-sekretov-pevitsa-hanna-rasskazala-o-revnosti-so-storony-muzha/