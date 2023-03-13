"Это уважение": Raim умилил Казнет, показав, как Ерке Есмахан гладит его вещи перед концертом

Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/raimusican

Казахстанский певец Raim, женившийся на Ерке Есмахан, показал в Instagram, как супруга гладит его вещи перед концертом. Пользователи соцсети умилились такой заботе, передает NUR.KZ.

"Жена", - лаконично подписал Raim снимки, добавив смайлик в виде "красного сердечка". На фото видно, как Ерке Есмахан готовит одежду мужа перед его выходом на сцену.

"Ерке, наверное, никогда сама свои концертные наряды не гладила, теперь вещи мужа гладит. Это говорит об уважении", "Тоже захотелось жениться", "Чем полуголые фото, такие вот фотографии очень приятны", "Если каждая женщина так будет заботиться о своем мужчине, он покорит горы", - отреагировали на фото пользователи Казнета.

Напомним, в конце января этого года Ерке Есмахан и Raim поженились по мусульманским обычаям. Ерке рассказала, как ее приняли родители мужа. Певице провели обряд "сырға салу". Ерке также ответила на усмешки, что свекровь - ее ровесница.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2012674-eto-uvazhenie-raim-umilil-kaznet-pokazav-kak-erke-esmahan-gladit-ego-veschi-pered-kontsertom/