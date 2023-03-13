"Не собираюсь впадать в депрессию": Балжан Бидаш прокомментировала отсутствие у них с мужем детей

Балжан Бидаш и Жахан Утаргалиев. Фото: instagram.com/bidash_official

Казахстанская певица Балжан Бидаш прокомментировала в Instagram отсутствие у них с мужем детей. А также посоветовала подписчицам не впадать в депрессию из-за долгого ожидания беременности, передает NUR.KZ.

Одна из подписчиц поинтересовалась у певицы, как та справляется с тем, что не удается забеременеть. Экс-солистка группы "КешYOU" рассказала, что всему свое время и посоветовала не впадать в депрессию на фоне отсутствия детей.

"Думаю, у создателя свои планы на это. Сначала я не думала об этом, а сейчас стала всерьез задумываться. Но я не собираюсь впадать в депрессию из-за этого. Мы считаем, что это произойдет в назначенный день.

Если вы впадете в депрессию, то у вас не будет детей. Постарайтесь не думать об этом. Вы с мужем должны любить друг друга и приумножать эту любовь. Лучше попробуйте разные способы. Сейчас есть много возможностей", — посоветовала Балжан.

Stories Балжан Бидаш. Скрин: instagram.com/bidash_official

Певица Балжан Бидаш вышла замуж за казахстанского актера Жахана Утаргалиева в декабре 2020 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2012600-ne-sobirayus-vpadat-v-depressiyu-iz-za-etogo-balzhan-bidash-prokommentirovala-otsutstvie-u-nih-s-muzhem-detey/