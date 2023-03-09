"Приятно быть любимой келин": Айсауле Бакытбек рассказала об отношениях с родителями мужа

Айсауле Бакытбек. Фото: instagram.com/aissaulebakytbek

Казахстанская блогерша Айсауле Бакытбек рассказала подписчикам на странице в Instagram о теплых отношениях с родителями супруга, передает NUR.KZ.

Блогерша поведала фолловерам, что родители мужа поздравили их с годовщиной свадьбы. Айсауле призналась, что ей очень повезло с ними.

"Самые внимательные! Устроили групповой звонок, чтобы нас с мужем поздравить с четвертой годовщиной свадьбы. Спасибо, Боже! Как же мне повезло с семьей мужа. Так приятно быть любимой келин. Хорошо, что Алиш один в семье, и у меня нет конкуренции и золовок, а то точно была бы не самой любимой", — выразила свои мысли Айсауле.

Stories Асйсауле Бакытбек. Скрин: instagram.com/aissaulebakytbek

Ранее мы писали, что звезда соцсетей, отвечая на вопросы подписчиков, поделилась мнением о взаимоотношениях с родственниками, а также рассказала, почему не хочет делиться подробностями личной жизни.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2012182-priyatno-byt-lyubimoy-kelin-aysaule-bakytbek-rasskazala-ob-otnosheniyah-s-roditelyami-muzha/