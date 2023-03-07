"Зачем лезть из кожи вон": Айсауле Бакытбек рассказала об отношениях с родственниками

Айсауле Бакытбек. Фото: instagram.com/aissaulebakytbek

Казахстанская блогерша Айсауле Бакытбек, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram, поделилась мнением о взаимоотношениях с родственниками, передает NUR.KZ.

Один из подписчиков поинтересовался у Айсауле, как полюбить родственников, которые предали. По мнению блогерши, не нужно любить всех.

"Не знаю, я не всех своих родственников люблю и, мне кажется, это нормально. Им даже необязательно было меня предавать для этого. Просто с кем-то есть коннект, а с кем-то нет. Мы же взрослые люди все, зачем лезть из кожи вон чисто ради галочки", — ответила звезда соцсетей.

Stories Айсауле Бакытбек. Скрин: instagram.com/aissaulebakytbek

Ранее мы писали, почему Айсауле Бакытбек неохотно делится подробностями личной жизни и не хочет публиковать фото годовалой дочери.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2011989-zachem-lezt-iz-kozhi-von-aysaule-bakytbek-rasskazala-ob-otnosheniyah-s-rodstvennikami/