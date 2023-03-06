"Нежности нет предела": Ерке Есмахан рассказала, как называет ее Raim

Ерке Есмахан и Raim. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Певица Ерке Есмахан рассказала в Instagram, как ласково называет ее молодой муж Raim. Молодые люди с юмором относятся к критике хейтеров, которые неустанно твердят об их разнице в возрасте, передает NUR.KZ.

Ерке спросили, будет ли она продолжать свое творчество или намерена сидеть дома.

"Во время обряда "сырға салу" старшие говорили, что не будут мешать моему творчеству, если я захочу, то буду петь и танцевать. Мой муж тоже не против. Но мне самой хочется немного отойти от творчества", - призналась она.

Новоиспеченная жена рассказала, какими ласковыми именами называет ее любимый.

"Нежности нет предела. По-разному называет. Прочитав комментарий "старушка Ерке", стал теперь называть "моя светлая старушка", - посмеялась певица.

Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

Напомним, Ерке Есмахан и Raim поженились по мусульманским обычаям. Молодожены провели медовый месяц в Дубае. Позже артистка рассказала, что готовится к свадьбе. В конце февраля Ерке Есмахан провели обряд "сырға салу".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2011902-nezhnosti-net-predela-erke-esmahan-rasskazala-kak-nazyvaet-ee-raim/