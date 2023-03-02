"Самое ожидаемое фото": сноха Розы Рымбаевой показала себя во время беременности

Акерке Буркитбай. Фото: instagram.com/akerkeburkitbay

Казахстанская певица Акерке Буркитбай восхитила своих подписчиков, опубликовав на странице в Instagram фото своей беременности, передает NUR.KZ.

Ранее мы писали, что Али Окапов поблагодарил поклонников за поздравления с рождением сына. Для многих фанатов новость стала большим сюрпризом. Однако сын Розы Рымбаевой отметил, что считает неправильным выставлять личную жизнь на всеобщее обозрение.

Лишь после рождения малыша Акерке Буркитбай решила поделиться фото в "интересном" положении.

"Моя самая красивая весна", - написала артистка.

Поклонники принялись поздравлять певицу в комментариях.

"Самая красивая женщина - это беременная женщина", "Как долго мы, ваши поклонники, молча ждали эту новость. Будьте счастливы", "Самое ожидаемое фото! Рада за вас", "Это, наверное, самый красивый период женщины", "Поздравляем, пусть малыш будет здоров! Роза, наша соотечественница, стала бабушкой", "Поздравляю с рождением чуда! Пусть малыш будет здоров и счастлив", - прокомментировали верные фанаты знаменитости.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2011413-samoe-ozhidaemoe-foto-snoha-rozy-rymbaevoy-pokazala-sebya-vo-vremya-beremennosti/