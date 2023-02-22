"Просто так "сгорела" поездка": Айжулдыз Адайбекова не смогла улететь на Мальдивы (видео)

Айжулдыз Адайбекова. Фото: instagram.com/aizhuldyz_adaibekova

Казахстанская актриса и дизайнер Айжулдыз Адайбекова рассказала в Instagram, что не смогла по определенным причинам улететь на Мальдивы, хотя путевка была оплачена, передает NUR.KZ.

"Я сейчас должна была уже сидеть в аэропорту. Через два часа мой самолет должен был улететь. Но так получилось, что я не смогла полететь. Есть свои причины.

Все, что ни делается, к лучшему. Просто так "сгорела" поездка, ну ок. Пусть будет к лучшему. Значит так надо было, я доверилась Аллаху", - отметила молодая актриса.

Однако Айжулдыз сообщила фанатам и хорошую новость.

"Кстати, можете поздравить. Меня утвердили на одну главную роль. Я так рада, я так счастлива. Я считаю, что в любой ситуации если есть минусы, то плюсы тоже есть", - призналась она.

Видео взято со страницы Айжулдыз Адайбековой в Instagram.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2010443-prosto-tak-sgorela-poezdka-ayzhuldyz-adaybekova-ne-smogla-uletet-na-maldivy-video/