"Есть люди, к которым нельзя возвращаться": пост Жулдыз Абдукаримовой заинтриговал фанатов

Жулдыз Абдукаримова. Фото: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Казахстанская актриса Жулдыз Абдукаримова заинтриговала фанатов, написав в Instagram новый пост. Она отметила, что "есть люди, к которым нельзя возвращаться", передает NUR.KZ.

Супруга музыкального исполнителя Кайрата Нуртаса опубликовала на своей страничке видео, на котором она запечатлелась в поле. Актриса кружится и непосредственного улыбается на камеру. Жулдыз добавила комментарий к видео, который заставил задуматься ее подписчиков.

"Есть дороги, по которым идешь один. Есть мгновения, которые ставят последнюю точку. Есть обстоятельства, из-за которых нужно расстаться. Есть люди, к которым нельзя возвращаться", - написала она.

Поклонники начали теряться в догадках и озучили свои предположения.

"Что снова случилось? Или это мысли вслух? Говорят, что разбитую чашу не склеить. Но очень красиво, когда вы вместе", "Кайрат потерял самое драгоценное, что у него было", "Аллах, дай им любви. Сейчас ты молода, потом, когда дети подрастут, будешь жалеть", "Мы поняли, что ты хотела сказать. Ты решила поставить точку и попрощаться. Ты сказала: "Кайрат Нуртас, прощай навсегда", "Подогрев для нового фильма", "Интригу создают, а потом с Кайратом прикалываются", - заявили фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2009633-est-lyudi-k-kotorym-nelzya-vozvraschatsya-post-zhuldyz-abdukarimovoy-zaintrigoval-fanatov/