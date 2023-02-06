Жания Джуринская показала видео с мужем и высказалась о кризисе в отношениях

Жания Джуринская. Кадр видео: instagram.com/djurinskaya

Казахстанская актриса Жания Джуринская показала видео поцелуя с мужем, а также порассуждала о кризисе в отношениях с супругами и о том, когда он случается, передает NUR.KZ.

Тему проблем в браке Жания подняла в своем Instagram.

"Знаешь, в отношениях спустя каждые 3-5 лет случается кризис, так что имей ввиду", - сказала мне одна моя знакомая, так она хотела меня предостеречь. Но мои наблюдения: кризис случается у пары не в какой-то определенный отрезок времени, а тогда, когда очень сильно разнится рост между людьми (дисбаланс).

Отношения - это ведь не только про чувства, это нечто многогранное: там и про личностный рост, финансовая составляющая, духовная, ментальная сторона и туда же секс и роли, которые мы играем и т.д. И если где-то у вас проваливается, а партнер в этом вопросе вырос, то тогда и наступает, на мой взгляд, кризис. Видимо, оттуда выражение "говорим на разных языках", - высказалась актриса.

Она также предложила решение парам, столкнувшимся с подобными проблемами.

"Единственное и правильное решение - не пытаться изменить его, а начать с себя. Взращивать, вкладывать, там где вы чувствуете, что стоите на месте. Как только вы поймаете тот самый баланс, так и в отношениях все зацветет.

А если осознали, что переросли, а он остался, то перед ним будет стоять выбор: либо он догоняет, либо отпадает. В общем все дело в балансе, а не в периоде и отрезке времени, я так думаю", - заявила Жания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2008120-zhaniya-dzhurinskaya-pokazala-video-s-muzhem-i-vyskazalas-o-krizise-v-otnosheniyah/