"Девочки, отписываемся": Еркебулан Токтар показал фото с незнакомой женщиной

Еркебулан Токтар с незнакомкой. Фото: instagram.com/erkebulan_toktar

Казахстанский актер и боксер Еркебулан Токтар заинтриговал своих фанаток, разместив фото с незнакомкой. Некоторые решили, что актер подшутил над ними, другие же заявили, что отпишутся от своего кумира, передает NUR.KZ.

"Хорошо, что есть человек, который может укрыть пледом", - написал Еркебулан в своем Instagram, разместив фото с незнакомой женщиной, лица которой не видно на снимке.

"Я сразу заревновала", "Девочки, отписываемся", "Жан, ты что себе позволяешь? Это что такое?", "Отписка", "Измена?", "Кажется, она старше тебя", "Что за кино?", "Сегодня многие цветы завянут", "Главное, она невинна?", "Кто это?" - задались вопросами подписчицы молодого актера.

Еркебулан Токтар с незнакомкой. Фото: instagram.com/erkebulan_toktar

Напомним. Еркебулан Токтар заявил, что возьмет в жены только невинную девушку. Он также обратился к парням с просьбой не пользоваться доверчивостью девственниц.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2006749-devochki-otpisyvaemsya-erkebulan-toktar-pokazal-foto-s-neznakomoy-zhenschinoy/