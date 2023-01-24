Айжан Байзакова назвала плюсы и минусы своего брака, рассказав о муже и выложив фото с ним

Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Актриса и блогерша Айжан Байзакова спустя три месяца после свадьбы с юмором рассказала о плюсах своего брака и назвала единственный его минус, передает NUR.KZ.

"Многие спрашивают меня: "Ну, как тебе быть замужем?". И я понимаю, всем интересно не само слово «брак», а как в нем плаваю именно я. Три месяца брака - это, конечно, не 10 лет, но уже многое поменялось", - призналась Айжан в Instagram.

Байзакова подробно написала об этих изменениях.

"Плюсов много однозначно:

- вы уже одна команда, это мотивирует, так легче двигаться. Плюс есть дома человек, которому каждый вечер можно жаловаться, он вроде слушает, но, кажется, не слышит. Ну и ладно, нам, девочкам, главное - жаловаться;

- если что, меня никто не заставляет готовить, все по кайфу, научилась многим блюдам новым, муж говорит, что я идеальная жена, а что еще надо?

- муж, слава Богу, у меня хозяйственный, что угодно починит, во всем разберется, и еще он хорошо разбирается в лекарствах, поэтому за «повесить картину» и «вылечить боль в голове» дома отвечает он;

- много новых родственников, а значит +10 праздников в году. Ну, и плюс в подписках +10 , а значит больше контента, где я «хорошая»;

- теперь никаких откровенных вещей, ни у меня, ни у мужа, да;

- можно жирнеть, не ходить на лазер, не краситься, ведь муж любит тебя такой, какая ты есть. Шучу;

- Алан захотел заниматься спортом, для него пример - мой муж. Только не понимаю, как ему объяснить, что 40-килограммовую гирю ему пока не поднять.

Из минусов:

- «когда ребенок?» - топ вопросов от других сразу после свадьбы", - посмеялась Айжан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2006478-ayzhan-bayzakova-nazvala-plyusy-i-minusy-svoego-braka-rasskazav-o-muzhe-i-vylozhiv-foto-s-nim/