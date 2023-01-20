"Не жалейте денег на путешествия": Асель Садвакасова о том, сколько стран посетила за год

Асель Садвакасова. Фото: instagram.com/asselsadvakassova

Казахстанская актриса Асель Садвакасова похвасталась, что посетила 11 стран за один год. Она призвала подписчиков не жалеть денег на путешествия, передает NUR.KZ.

"Путешествия - это отдых и развлечения, что очень важно. Это важно для тела и для психики. А еще путешествия меня максимально расширяют. Для меня это в первую очередь развитие. Когда я путешествую, я очень много узнаю и становлюсь более разносторонней. Именно в поездках я вижу своими глазами, как устроен мир и что он такой разный.

История, культура, менталитет, язык, традиции, люди, климат, природа и т.д. Список на самом деле безграничен. Я впитываю в каждой поездке новые ощущения, и мое сознание меняется и становится шире, а значит уходят лишние страхи, тревоги и освобождается место для мечтаний, планов и целей", - написала Асель в своем Instagram.

Она призвала поклонников следовать ее примеру.

"Не жалейте денег на путешествия, расширяйте свой кругозор и стремитесь к высоким целям и большим амбициям - оказывается, все реально. Прошлый год был полон путешествий. Я посетила 11 стран: Индонезия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Италия, Франция, Турция, Иордания, Германия, Казахстан, Америка, Греция и много городов в этих странах без планирования, все само складывалось, как надо.

Благодарю. На этот год так же не строю планы на путешествия, хочу быть максимально в потоке событий и удивляться каждый раз новому месту", - заявила актриса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2006069-ne-zhaleyte-deneg-na-puteshestviya-asel-sadvakasova-o-tom-skolko-stran-posetila-stran-za-god/