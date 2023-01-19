Певец Адиль Сламхан стал отцом в пятый раз (фото)

Адил Сламхан с женой и сыном. Фото: instagram.com/adilslamkhan

Казахстанский певец Адиль Сламхан стал отцом в пятый раз. Об этом он сообщил своим подписчикам в соцсети. Фанаты и коллеги пожелали многодетной семье счастья, передает NUR.KZ.

"Братья, хочу поделиться с вами радостной вестью. По воле Аллаха сегодня я стал отцом в пятый раз. На свет появился мой сын.

Молимся, чтобы он вырос настоящим джигитом, следуя за своими братьями Абылаем и Алиханом.

Принимаем ваши искренние поздравления", - отметил артист в своем Instagram, разместив фото из роддома с женой Даной Маханбаевой и новорожденным сыном.

Подписчики разделили радость с певцом и пожелали крепкого здоровья малышу и его маме.

"Поздравляем! Пусть вырастет настоящим мужчиной", "О, мы даже не знали", "Как замечательно, пусть будет счастлив", "Долгой жизни маленькому верблюжонку", - отметили они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2006007-pevets-adil-slamhan-stal-ottsom-v-pyatyy-raz-foto/