"Съезжайте из отчего дома быстрее": Асель Садвакасова высказалась о жизни с родителями

Асель Садвакасова. Фото: instagram.com/asselsadvakassova

Казахстанская актриса Асель Садвакасова высказалась о жизни с родителями. Она дала совет подписчикам после наступления совершеннолетия покидать отчий дом как можно быстрее, передает NUR.KZ.

"С родителями жить после 18 не рекомендую. Очень важно после 18 лет жить отдельно от родителей. Я жила до 32. И вот я вроде такая успешная кинопродюсер и актриса, зарабатываю большие деньги, встречаюсь с парнями, а на самом деле в душе все тот же ребенок в психоэмоциональном состоянии", - порассуждала Асель в своем Instagram.

Она написала, к чему, по ее мнению, приводит зависимость от родителей.

"Психоэмоциональное состояние зависимости от родителей - это когда каждое их слово задевает, ранит. Вы испытываете постоянно чувство вины, стыда, раздражение. Съезжайте из отчего дома с огромной благодарностью быстрее. Сейчас возможностей зарабатывать миллион - было бы желание. Учитесь брать ответственность за свою жизнь на себя и не зависеть финансово, самое главное", - посоветовала актриса.

Stories Асель Садвакасовой. Скрины: instagram.com/asselsadvakassova

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2005627-sezzhayte-iz-otchego-doma-bystree-asel-sadvakasova-vyskazalas-o-zhizni-s-roditelyami/