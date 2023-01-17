Байзакова рассказала про свой махр, обиды и компромиссы в семье
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Айжан Байзакова рассказала, о каком покупке договорилась с мужем после заключения брака, а также поведала, как они с мужем уживаются вместе, передает NUR.KZ.
Ранее блогерша говорила, что не стала ничего просить у мужа в качестве свадебного подарка. На этот раз в своем Instagram она озвучила семейные планы на крупную покупку.
"Официально на месте ничего не просила. Когда вышли из мечети, поговорили с мужем и решили, что дом. У меня все есть", - похвасталась Айжан.
Инстадива также пообщалась на тему того, как они с мужем уживаются.
"У нас у обоих характер огонь. Нашли же друг друга. Но мы оба отходчивые. Если обижаемся, через пять минут уже не помним и как котята нежимся. Все думают, что мы сумасшедшие. Конечно, иду на компромиссы, так же как и муж идет. И от этого мы не страдаем, а становимся только лучше", - рассказала Байзакова.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2005584-bayzakova-rasskazala-pro-svoy-mahr-obidy-i-kompromissy-v-seme/