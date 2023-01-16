"Отношения с Арманом дошли до дна": Карина Оксукпаева рассказала о своих трудностях

Карина Оксукпаева. Фото: instagram.com/oksukpaevak

Казахстанская блогерша Карина Оксукпаева перечислила сложности, которые настигли ее в ушедшем году. По словам девушки, в какой-то момент она подумала, что ее прокляли, передает NUR.KZ.

"Хочу рассказать о факапах за 2022 год. Год начался с того, что я купила обучение за много миллионов денег и не прошла его до конца. Все обучения, которые я покупала в 2022 году, я не прошла до конца. Отношения с Арманом настолько дошли до дна (наши мировоззрения были кардинально разные), что я не придумала ничего лучше, чем свалить в другую страну.

Потом случился уход Асемы (коллеги по проекту, которым занималась Карина - прим.ред.), и началась череда неудач. В один момент я думала, что меня прокляли, потому что такого антипотока у меня никогда не было. Бросила танцы. И последний урок в 2022: я принимаю решение остановить производство косметики. Подвела людей, пострадала морально, материально, год вся команда потратила впустую", - рассказала блогерша в Instagram.

Однако позже, по ее словам, все наладилось.

"В конце года во всех сферах, где у меня проседало жестко, случился какой-то резкий скачок. Я думаю, что это потому что я усвоила эти уроки. Поэтому, если у вас что-то где-то проседает, значит именно там скоро будет рост", - поделилась выводом Карина.

Видео взято со страницы Карины Оксукпаевой в Instagram.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2005458-otnosheniya-s-armanom-doshli-do-dna-karina-oksukpaeva-o-trudnostyah-ushedshego-goda/