"Всю жизнь ненавидела папу, который бросил нас": Анна Седокова о детстве в страшных условиях

Анна Седокова. Скрин: instagram.com/annasedokova

Певица Анна Седокова рассказала грустные подробности своего детства и взаимоотношений с родителями. Она поведала, какие уроки получила еще в раннем возрасте, передает NUR.KZ.

Историю собственного взросления в неблагополучных условиях Седокова раскрыла в Stories своего Instagram.

"Ок. Давайте познакомимся. Я из супербедной семьи, которую принято считать неблагополучной. Выросла в бандитском районе. Люди с шприцами в подъезде были моей повседневностью. Выбитые лампочки в подъезде моей реальностью. Родители грязно развелись, когда я была совсем маленькой. И пока они делили носки и сражалась между собой, я пыталась выжить.

Я хотела просто дойти домой через очень темный подъезд. Это была моя мечта - просто зайти в подъезд, где тебя не поджидает опасность, и просто попасть на шестой этаж. И изо всех сил пыталась доказать, что я хорошая девочка и заслуживаю любви, которую никогда не имела", - написала Анна.

Stories Анны Седоковой. Скрин: instagram.com/annasedokova

"Когда мне было 4 года, случился взрыв на Чернобыльской АЭС, и папа с мамой отослали меня к бабуле и дедуле в Томск. Дедуля научил меня петь, бабуля - читать стихи. Дедуля был военный фотограф. Он сделал это фото. Это одно из трех фото, которые сохранились у меня из детства", - добавила певица.

Анна Седокова. Скрин: instagram.com/annasedokova

"Бабуля и дедуля были моим всем. Они поверили в меня. Я заикалась в детстве. До сих пор заикаюсь, когда волнуюсь. Говорили, что мое эмоциональное развитие опережает физическое. Я все еще пыталась выжить. Но теперь в других условия.

Однажды через много лет приехал папа и сказал, что хочет со мной погулять. Он взял меня в пижаме и, как оказалось, посадил на самолет и увез к маме. Я не уверена, что она была "за". Я просто в пижаме летела туда, где никого не знала. Но они были моей семьей. И я опять просто старалась выжить", - призналась звезда.

Анна Седокова. Скрин: instagram.com/annasedokova

"Папа ушел к другой женщине. Я осталась с мамой и братом. Мы все старались просто выжить. Мама тянула всех нас. Работала за мешок картошки. Это был способ выжить всем нам. А я поняла, что все улыбаются, когда я встаю на табуретку и пою. Я поняла, что могу сделать своих близких не такими грустными, когда я пою. И я решила стать артисткой. Чтобы они улыбались", - вспоминает Анна.

Анна Седокова. Скрин: instagram.com/annasedokova

"Я всю жизнь ненавидела папу, который бросил нас и ушел к другой женщине. А потом в 25 я узнала, что именно он меня забрал. Захотел жить с дочкой рядом. Когда это узнала, он уже умер. У него случился инфаркт в 50 лет. Я всю жизнь росла с ощущением, что меня бросили, хранила редкие подарки от папы как самое священное в жизни: шапочку и жвачки, которые он мне однажды подарил в нашу встречу раз в год. Хотя жил в соседнем районе. Но его война с моей мамой была сильнее и важнее, чем все мои чувства", - с горечью констатирует Седокова.

Анна Седокова. Скрин: instagram.com/annasedokova

"Я росла и понимала, что единственный человек, которому я могу доверять в этой жизни - это я. Закончила школу с золотой медалью, музыкальную школу - на "отлично", поступила на бюджет в университет. И знала, что единственный способ выжить для меня, это быть лучше, чем я вчера. Образовывать себя, учить новое, не сдаваться и просто бороться каждый день с этой жизнью", - высказалась артистка.

Анна Седокова. Скрин: instagram.com/annasedokova

"И каждый день, даже сейчас, я борюсь за выживание. Простая девочка из бедной неблагополучной семьи очень хочет быть счастливой. И знает, что единственный способ выжить - это образовывать себя, работать и действовать, даже когда весь мир обрушился и ты одна", - поделилась своими выводами она.

Анна Седокова. Скрин: instagram.com/annasedokova

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2005424-vsyu-zhizn-nenavidela-papu-kotoryy-brosil-nas-anna-sedokova-o-detstve-v-strashnyh-usloviyah/