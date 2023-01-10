"Идеальных стран не бывает": уехавший из Казахстана в США блогер рассказал, что его шокировало (видео)

Евгений Курчанов. Фото: instagram.com/ekurchanov

Российский блогер Евгений Курчанов, в прошлом году переехавший в Казахстан, а теперь уехавший в США, рассказал о трех вещах, которые его там шокировали, передает NUR.KZ.

Своими впечатлениями от Штатов Курчанов поделился в Instagram.

"Три вещи, к которым я вообще не был готов, когда ехал в Америку. Первое - это то, что тут вообще нечего делать, если у тебя нет тачки. Вот у меня нет прав (водительского удостоверения - прим. ред.), и я от этого очень страдаю, потому что тут огромное расстояние. От моего дома, где я остановился, до ближайшей кафешки переться где-то полтора часа. А общественный транспорт тут особо не развит.

Второе - это атмосфера принятия. С одной стороны, это кайфово, ты реально начинаешь здесь очень уверенно себя чувствовать. Но у этого есть побочка - это огромное количество всяких разных фриков, странных людей. Идет чувак, и он резко начнет петь, почему - непонятно, просто ему так захотелось.

Ну и третье: ты не ожидаешь, что тут будет грязно, потому что эта самая крутая экономика мира, тут, по идее, должно быть все дорого-богато, но по факту на улицах часто можно встретить кучу мусора, бомжей, каких-то дешевых магазинов грязных. Короче, идеальных стран не бывает", - рассказал о собственных наблюдениях Евгений.

Напомним, в июле прошлого года Курчанов опубликовал видео, в котором сравнил Алматы с Москвой и перечислил пять вещей, которые нравятся ему в Казахстане больше, чем в России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2004781-idealnyh-stran-ne-byvaet-uehavshiy-iz-kazahstana-v-ssha-bloger-rasskazal-chto-ego-tam-shokirovalo-video/