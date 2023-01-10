"Мудрым, красивым казахом": Динара Сатжан рассказала, каким должен быть ее мужчина

Динара Сатжан. Фото: instagram.com/dinarasatzhan

Казахстанская телеведущая Динара Сатжан рассказала, каким должен быть ее мужчина. Она перечислила несколько конкретных качеств, передает NUR.KZ.

О том, каким она видит своего избранника, Динару спросили в Instagram ее подписчики.

"Умным, добрым, сильным, амбициозным, заботливым, щедрым, с чувством юмора, мудрым, красивым казахом. Знаю, что на свете есть такой мужчина", - написала известная интервьюер.

Динара Сатжан. Фото: instagram.com/dinarasatzhan

Другой пользователь соцсети пожаловался телеведущей на окружающий его коллектив.

"Всю жизнь вокруг меня интриги и сплетни. Я лично не обращаю внимания, но, наблюдая за жизнью сплетников, вижу, что заканчивают свою карьеру они, как правило, быстро. Поэтому не парьтесь. Лучшая месть - ваши результаты", - ответила ему Сатжан.

Динара Сатжан. Фото: instagram.com/dinarasatzhan

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2004738-mudrym-krasivym-kazahom-dinara-satzhan-rasskazala-kakim-dolzhen-byt-ee-muzhchina/