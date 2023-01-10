"Стали мало уделять другу другу времени": Жания Джуринская рассказала об отношениях с мужем

Жания Джуринская с мужем. Кадр видео: instagram.com/djurinskaya

Казахстанская актриса Жания Джуринская рассказала, как изменились их с мужем будни, и озвучила, как они решили справляться с проблемой, передает NUR.KZ.

"Вчера пришли к такому выводу, что мы совсем стали мало уделять другу другу времени! Данияр на работе с утра до вечера, я то с дочкой, то тоже съемки/проекты. Пытаемся подворовать время за ужином, но этого так нам мало, а ведь хочется и в обнимку фильмы, и совместное времяпровождение.

В общем, решили минимум один раз в неделю ходить на свидание - желательно друг с другом, ахаххаха, шучу-шучу, останавливаться в отеле и съездить в отпуск, где мы только вдвоем", - похвасталась актриса в Instagram.

Жания Джуринская с мужем. Кадр видео: instagram.com/djurinskaya

"Люди мечтают о такой жизни, как у вас.Любящий муж, красивая семья, дочка-лапочка, всегда вместе все ходите, отдыхаете, гуляете", "Это правильно, молодцы. А не то что у нас: как поженились - все, день Валентина - это уже не наш праздник", "Какой-то бразильский сериал", - прокомментировали подписчики Жании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2004733-stali-malo-udelyat-drugu-drugu-vremeni-zhaniya-dzhurinskaya-rasskazala-ob-otnosheniyah-s-muzhem/