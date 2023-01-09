Макпал Исабекова о своих родных: Никак дождаться не могли моего замужества

Макпал Исабекова. Фото: instagram.com/makosyai

Казахстанская певица Макпал Исабекова высказалась об отношении родных к ее замужеству и о том, что любимый человек порой "подбешивает", передает NUR.KZ.

В Instagram подписчики спросили у артистки, не были ли ее родственники и родители супруга против их брака.

"Да нет, они ждали, никак дождаться не могли моего замужества: "Когда же эту девушку хоть кто-то заберет, ну, хоть кто-то, хоть еврей". Шучу. Ну, какие могут быть против, когда мне 37, и я давно ни от кого не завишу и для моих родителей важнее всего счастье их детей", - ответила Макпал.

Другая поклонница попросила у певицы совета, стоит ли выходить за нелюбимого замуж.

"А как жить потом с нелюбимым человеком? Тут любимый-то, бывает, подбешивает. А когда без чувств, я не знаю, как живут люди. Для галочки, что ли, замуж выходить? А кому это надо, кроме вас, по-настоящему? Никому!" - высказалась музыкальная исполнительница.

Stories Макпал Исабековой. Скрины: instagram.com/makosyai

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2004563-makpal-isabekova-i-svoih-rodnyh-nikak-dozhdatsya-ne-mogli-moego-zamuzhestva/