Была рада колготкам в подарок: Анна Седокова рассказала о бедном детстве, показав архивное фото

Анна Седокова. Фото: instagram.com/annasedokova

Певица Анна Седокова рассказала о своем детстве. По словам артистки, она росла в очень бедной семье, и для нее было большой радостью получить на Новый год колготки, передает NUR.KZ.

Воспоминаниями и фото из своего детства Анна поделилась с подписчиками в Instagram.

"Я росла в очень бедной семье, где красивая одежда была из мира фантастики. Вы можете смело оценить мой лук в то время. Свое выпускное платье я сама перешила на машинке из маминого старого. И до сих пор помню, как дед Мороз подарил мне колготки на Новый год. С блеском. Как я была рада!" - призналась Седокова.

Анна Седокова. Фото: instagram.com/annasedokova

"Потом, когда я уже жила в Лос-Анджелесе, я насмотрелась на доступную яркую одежду и решила, что должна осуществить свою давнюю мечту и открыть свой бренд одежды. И 10 лет назад я сделала свой первый свитшот с сердечком кислотным", - рассказала мать троих детей.

Анна Седокова. Фото: instagram.com/annasedokova

"Иногда я очень устаю и давно поняла, что мне нужен партнер в бизнесе, потому что я все-таки певица, и мама, и жена. Но каждый раз, когда я устаю, я вспоминаю, с чего начинала. И иду дальше", - резюмировала знаменитость.

Анна Седокова. Фото: instagram.com/annasedokova

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2003717-byla-rada-kolgotkam-v-podarok-anna-sedokova-rasskazala-o-bednom-detstve-pokazav-arhivnoe-foto/