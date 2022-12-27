"Главное - это сила духа": Акбота Сейтмагамбет поразмышляла о женских качествах

Акбота Сейтмагамбет. Фото: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Экс-солитска "КешYOU", актриса и певица Акбота Сейтмагамбет поразмышляла о том, какой должна быть современная женщина - сильной и самодостаточной или слабой и нежной, передает NUR.KZ.

Акботу спросили, что лучше, быть слабой и нежной женщиной или делать все самой, чтобы подчинить мир.

"Конечно, женщина рождена, чтобы быть лелеемой, она должна быть слабой тогда, когда это нужно. Тем не менее в соответствии с требованиями современности нельзя сидеть просто так сложа руки. И здесь важно применять свои способности в деле, ни на кого не надеясь.

Бывают моменты, когда нужно рассчитывать только на себя. Главное - это сила духа, которая поможет все преодолеть и приведет тебя к победе", - написала актриса.

Сторис Акботы Сейтмагамбет. Фото: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Экс-солистка "КешYOU" не скрывает и то, что ее сердце было ранено.

"Шрамы, которые оставили близкие люди, не залечит никто. Они знали, куда бьют", - процитировала она слова Аль Пачино.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2003265-glavnoe-eto-sila-duha-akbota-seytmagambet-porazmyshlyala-o-zhenskih-kachestvah/