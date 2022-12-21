Айсауле Бакытбек: Я даю работу нескольким десяткам людей, считаю себя классным руководителем

Айсауле Бакытбек. Фото: instagram.com/aissaulebakytbek

Блогерша Айсауле Бакытбек рассказала, как ограждает себя от негативной атмосферы, хотя ранее интересовалась социальными вопросами. Она также отметила, что дает работу нескольким десяткам людей и считает себя классным, справедливым руководителем, передает NUR.KZ.

"Я еще в прошлом году во время беременности решила ограждать себя от негативной повестки, не слежу за пабликами, читаю новости раз в день, чтобы знать, что происходит в мире, но так как хорошего происходит мало, не концентрирую свое внимание на этом, мельком пробегаюсь и закрываю.

Раньше меня сильно интересовали социальные вопросы, но когда я на личном неприятном опыте поняла, что система - это огромная машина и мы в ней даже не болтики, решила сфокусироваться на себе и создавать вокруг себя свою маленькую, счастливую свободную страну", - поделилась Айсауле своими мыслями в Instagram.

При этом она рассказала, что делает для других.

"Я даю работу нескольким десяткам людей. считаю себя классным, справедливым руководителем, плачу налоги и сама зарабатываю себе на хлеб честным трудом. Я просто рада, что не имею отношения к грязным деньгам и не ворую у своих же сограждан", - резюмировала блогерша.

Айсауле Бакытбек. Фото: instagram.com/aissaulebakytbek

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2002417-aysaule-bakytbek-ya-dayu-rabotu-neskolkim-desyatkam-lyudey-schitayu-sebya-klassnym-rukovoditelem/