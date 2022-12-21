Асель Садвакасова высказалась о возвращении в Казахстан и претензиях к своей стране

Асель Садвакасова. Фото: instagram.com/asselsadvakassova

Казахстанская актриса Асель Садвакасова, вновь улетевшая на Бали, ответила на вопрос, планирует ли она возвращаться на родину, передает NUR.KZ.

О возвращении домой Асель спросил один из ее подписчиков в Instagram.

"Казахстан - моя Родина. Была, есть и будет навсегда. Где бы меня ни носило. В этот раз я не хотела уезжать из Казахстана, просто понимала, что уже пора на Бали. Родина - это мама, а к маме всегда хочется возвращаться. И кстати, на заметку, если к своей стране есть претензии - это претензии к маме. Решите с мамой все вопросы, полюбите всем сердцем свою страну (я сейчас опять уйду в смыслы)", - заявила актриса.

Stories Асель Садвакасовой. Скрин: instagram.com/asselsadvakassova

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2002410-asel-sadvakasova-vyskazalas-o-vozvraschenii-v-kazahstan-i-pretenziyah-k-svoey-strane/