Алтынай Жолдыбаева назвала самое важное для нее в мужчине
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Певица Алтынай Жолдыбаева высказалась на тему того, какими качествами должен обладать мужчина. Она составила целый список из пунктов, передает NUR.KZ.
Поклонники в Instagram поинтересовались, какими качествами, по мнению Алтынай, должны обладать мужчины.
"Самое важное в мужчине - это его мозг. Дальше продолжу обычным списком. Ответственность. Готовность нести ответственность не только за себя и свою жизнь, но и за женщин рядом (мама, сестра, жена, дочь). Уверенность, доминантность. Целеустремленность. Чувство юмора. Щедрость. Опять-таки могу продолжать, говоря о сексуальности, аккуратности и тому подобном, но воздержусь", - высказала свое мнение артистка.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2001645-altynay-zholdybaeva-nazvala-samoe-vazhnoe-dlya-nee-v-muzhchine/