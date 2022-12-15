Алтынай Жолдыбаева назвала самое важное для нее в мужчине

Алтынай Жолдыбаева. Фото: instagram.com/altynaizholdybayeva

Певица Алтынай Жолдыбаева высказалась на тему того, какими качествами должен обладать мужчина. Она составила целый список из пунктов, передает NUR.KZ.

Поклонники в Instagram поинтересовались, какими качествами, по мнению Алтынай, должны обладать мужчины.

"Самое важное в мужчине - это его мозг. Дальше продолжу обычным списком. Ответственность. Готовность нести ответственность не только за себя и свою жизнь, но и за женщин рядом (мама, сестра, жена, дочь). Уверенность, доминантность. Целеустремленность. Чувство юмора. Щедрость. Опять-таки могу продолжать, говоря о сексуальности, аккуратности и тому подобном, но воздержусь", - высказала свое мнение артистка.

Stories Алтынай Жолдыбаевой. Скрин: instagram.com/altynaizholdybayevanew

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2001645-altynay-zholdybaeva-nazvala-samoe-vazhnoe-dlya-nee-v-muzhchine/