Асель Садвакасова высказалась об отлете на Бали без бойфренда и своей популярности

Асель Садвакасова. Фото: instagram.com/asselsadvakassova

Казахстанская актриса Асель Садвакасова рассказала о том, как добилась популярности, а также высказалась о своем отлете на Бали без молодого человека, передает NUR.KZ.

О том, как Асель добилась популярности, спросил ее один из подписчиков в Instagram.

"Ходила по всем кастингам. Мне отказывали, а я все равно ходила. Много работала! А еще мечтала и верила, что все сбудется", - рассказала актриса.

Асель Садвакасова. Фото: instagram.com/asselsadvakassova

Недавно Асель вновь улетела на Бали, причем вместе с мамой. Подписчики поинтересовались, как она отправилась туда без своего молодого человека.

"Как взрослая девочка. Собрала вещи и поехала", - ответила знаменитость.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2001641-asel-sadvakasova-vyskazalas-ob-otlete-na-bali-bez-boyfrenda-i-svoey-populyarnosti/