"У меня ком в горле встал": Жания Джуринская рассказала, кто заставляет ее следить за фигурой

Жания Джуринская. Фото: instagram.com/djurinskaya

Актриса Жания Джуринская рассказала случай из своего подросткового возраста, который задел ее. Она поведала, благодаря кому старается держать свое тело в форме, передает NUR.KZ.

Этой историей Жания поделилась в Instagram.

"Та самая история, которая помогает мне быть в форме. Причем я поняла это относительно недавно. Мне тогда было около 15 лет. Я проходила мимо нашей районовской шпаны, от которой краем уха услышала: "Вырастет - капец здоровая будет". Их вердикт сложился из-за моей детской припухлости, высокого роста и так далее.

У меня ком в горле встал, уж точно, будучи подростком, я не это хотела услышать от мальчиков. Видимо, тогда это у меня и в голове застряло и поэтому сейчас бессознательно я начинаю искать все средства и методы, чтобы быть в форме. Не позволяю себе расслабиться, хоть и не сильно, но слежу за своим телом", - призналась актриса.

Она также пояснила, почему не хочет учиться принимать себя в любом весе.

"Я намеренно не хочу этого делать, так как эта фраза тех д***лов меня держит в тонусе, и благодаря ей я прививаю себе сейчас привычку заниматься спортом. Спасибо, при**рки!" - заявила Джуринская.

Жания Джуринская. Фото: instagram.com/djurinskaya

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2001365-u-menya-kom-v-gorle-vstal-zhaniya-dzhurinskaya-rasskazala-kto-zastavlyaet-ee-sledit-za-figuroy/