Бородина объяснила, почему не хочет замуж в третий раз

Ксения Бородина. Фото: instagram.com/borodylia

Ксения Бородина рассказала, почему не хочет выходить замуж в третий раз. Она также высказалась на тему выплаты алиментов детям, передает NUR.KZ.

В Instagram подписчики спросили телеведущую, не пойдет ли она больше замуж.

"Почему-то мне все сегодня задают этот вопрос. Пока не собираюсь. Мне и так отлично. А там - как получится. Я там была два раза, поэтому не сильно горю желанием туда отправляться", - ответила Бородина.

Stories Ксении Бородиной. Скрин: instagram.com/borodylia

Ксения также рассказала, что не взыскивала алименты на детей с бывших мужей.

"Я этого не делала, но это не значит, что все должны делать так, как я, и помогать, грубо говоря, в этом вопросе вашим бывшим. Они обязаны содержать детей, просто обязаны, это их прямая обязанность - содержать своих детей. Поэтому, конечно же, если есть желание, если есть возможности, подавайте на алименты. Это важно. Потому что мне дико, когда мужики не помогают своим детям", - высказалась блогерша.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2001277-borodina-obyasnila-pochemu-ne-hochet-zamuzh-v-tretiy-raz/