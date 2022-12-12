"У моего бати был "легкий" образ жизни": Карина Оксукпаева о том, почему не общалась с отцом

Карина Оксукпаева с отцом. Фото: instagram.com/oksukpaevak

Казахстанская блогерша Карина Оксукпаева рассказала о своих взаимоотношениях с отцом и рассказала, почему раньше не общалась с ним, передает NUR.KZ.

В своем Instagram она объяснила ситуацию с родителем и ответила на вопрос, почему они не общались.

"Ответ простой: у моего бати (как и многих в 90-х) был "легкий" образ жизни, что создало у меня множество вопросов и "непоняток". Лет в 20 я взяла на себя роль взрослого с папой, где осуждала, не понимала его поведение, ведь я бы так не поступала на его месте.

А на днях что-то щелкнуло и я поняла, что полностью принимаю человека, я не вправе осуждать его выбор/путь. Я просто ребенок для него и принимаю все, как есть", - рассказала блогерша.

Карина Оксукпаева с отцом. Фото: instagram.com/oksukpaevak

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2001176-u-moego-bati-byl-legkiy-obraz-zhizni-karina-oksukpaeva-o-tom-pochemu-ne-obschalas-s-ottsom/