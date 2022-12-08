Асель Садвакасова рассказала, когда покажет бойфренда, и высказалась о прошлом романе

Асель Садвакасова. Фото: instagram.com/asselsadvakassova

Казахстанская актриса Асель Садвакасова высказалась о своих прошлых отношениях с мужчиной и рассказала, когда покажет нынешнего бойфренда, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Асель ответила на вопрос поклонников, когда покажет своего бойфренда.

"Когда, наверное, мужем станет. А вообще он сам не хочет. У него нет Instagram, и это такое счастье, как оказалось. Поэтому немного могу писать про него", - объяснила актриса.

Асель Садвакасова. Фото: instagram.com/asselsadvakassova

Она также высказалась о том, как "отпускала" предыдущие отношения.

"Честно, тема для меня хорошо изученная. Сама отпускала долго прошлые отношения. С надрывом, можно сказать, пока не увидела в этом глубинный смысл моего развития. Тогда все произошло по щелчку. Здесь важно понимать, что в нашей жизни все абсолютно нам во благо", - прокомментировала Асель.

Асель Садвакасова. Фото: instagram.com/asselsadvakassova

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2000615-asel-sadvakasova-rasskazala-kogda-pokazhet-boyfrenda-i-vyskazalas-o-proshlom-romane/