"Я его очень любил": Арман Давлетяров показал единственное фото с отцом

Маленький Арман Давлетяров с отцом. Фото: instagram.com/arman_dav

Арман Давлетяров показал единственную имеющуюся у него фотографию с отцом. Медиаменеджер также рассказал, в каких условиях проходило его детство, передает NUR.KZ.

Детское фото с родителем Давлетяров выложил в Instagram.

"Это моя единственная фотография с моим отцом. Здесь мне года 3-4, и я почему-то запомнил этот момент. Мы ехали на велосипеде в деревне, остановились для фото. Через несколько лет у папы случился инфаркт, остановилось сердце, ему было всего 45 лет. Он никогда в своей жизни меня не ругал, даже не повышал голос.

Я его очень любил. Смотрел всегда новости по тв, курил «Беломорканал», растапливал дома каждое утро печь, учил меня играть в шахматы, сам хорошо играл на гармошке и баяне, читал газету «Правда» и пил крепкий черный чай. В чайнике хорошо заваривал его, доводил до кипения на электрической маленькой плитке. До сих пор запах этого чая у меня в памяти", - поделился воспоминаниями продюсер.

По словам Армана Илюбаевича, его отец работал в колхозе механизатором.

"Был тружеником, и, как многие вокруг, мы жили очень скромно. Иногда не было в доме сахара или хлеба, а бешбармак часто готовили без мяса, только лепешки с картошкой и сметаной. Потому что не было для этого денег.

Нас было у родителей трое, двое старших, моя сестра и брат, учились в институте и училище, я - в школе. И всех нужно было выучить и прокормить, а заплаты у доярки и тракториста были маленькие. Но несмотря на это, дома у нас всегда было весело. Папа вечерами брал в руки гармошку, мама пела казахские песни, а я танцевал и прыгал от радости. Вот, видно, откуда у меня появилась любовь к музыке.

Когда папы не стало, мама долгое время не могла прийти в себя от горя, но взяла себя в руки, вырастила нас троих, выучила и всех определила. Ей было тогда тоже 45 лет, и еще 40 лет она прожила без него, ради нас и для нас", - рассказал Давлетяров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2000447-ya-ego-ochen-lyubil-arman-davletyarov-pokazal-edinstvennoe-foto-s-ottsom/