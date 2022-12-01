Супруга Еркебулана Дайырова, подарившая ему сына, поделилась трогательным видео

Еркебулан Дайыров с женой. Фото: instagram.com/leila_tleuova

Супруга казахстанского актера Еркебулана Дайырова, подарившая ему недавно сына, растрогала Казнет милыми кадрами, снятыми во время ее беременности, передает NUR.KZ.

Недавно у Еркебулана Дайырова родился долгожданный сын. Он стал отцом в третий раз. Его супруга - актриса Лейла Тлеуова - и новорожденный уже дома.

Лейла поделилась в Сети трогательным видео, на котором запечатлела реакцию мужа, когда сообщила ему пол ребенка. Своеобразная гендерная вечеринка умилила ее подписчиков в Instagram.

"Наш гендер-пати. P. S: Ерко не знал, что это гендер-пати. Думал, просто подарок", - рассказала она, добавив хештег "Каусар, Салима, Бауыржан". Это имена их детей.

"Поздравляю! Пусть твое счастье будет безграничным!", "Как мило, будьте счастливы, любимки", "Я так рада за вас, вы такие прекрасные, талантливые, воспитанные. Незвозможно наглядеться", "Любим вас, прекрасные актеры", - отреагировали фанаты и коллеги.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1999774-supruga-erkebulana-dayyrova-podarivshaya-emu-syna-podelilas-trogatelnym-video/