Фанаты заподозрили Аишу в четвертой беременности (видео)

Беркут и Аиша. Фото: instagram.com/aisha_vee

Казахстанские певцы Беркут и Аиша зарядили позитивом Казнет, зажигательно исполнив танец. Некоторые фанаты решили, что семейная пара ждет пополнения и принялись поздравлять артистов, передает NUR.KZ.

В Instagram у Беркута появилось новое видео, которое подняло настроение его подписчиков. Супруги, славящиеся своим чувством юмора, исполнили зажигательный танец.

Подписчики отметили, что им очень нравятся Беркут и Аиша, их гармоничная пара излучает позитив.

"Прекрасная пара, обожаю вас", "Как всегда приятно смотреть на вас! Молодцы, супер", "Ваша пара - пример для подражания, берегите свою любовь!", ""Очень красиво двигаются, прекрасный тандем", - гласят комментарии под видео.

Некоторые пользователи соцсети решили, что Аиша ждет четвертого ребенка.

"Аиша беременная, кажется", "О, Аиша в положении", "Браво! Вы опять ждете пополнения? Красавцы", "Она беременна", "О, скоро пополнение!" - предположили фанаты.

Будьте в курсе спортивных событий с Telegram-каналом СпортNUR.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1999715-o-skoro-popolnenie-fanaty-zapodozrili-aishu-v-chetvertoy-beremennosti-video/