Смартфон, золото и путевка: Суперпапа Серик показал роскошные подарки для жены

Суперпапа Серик с женой. Фото: instagram.com/superpapa_serik

Казахстанский блогер Серик Тлеулесов, известный как Суперпапа Серик, показал, что преподнес своей жене в честь ее 33-летия, передает NUR.KZ.

Подарками для супруги он похвастался в Instagram.

"Я долго думал над тем, что подарить Диляре на день рождения. Ей исполняется 33 года. У нас трое детей. Цифра 3 мне почему-то запала, и я решил сделать три необычных подарка. Три классных подарка, которых она достойна", - объяснил блогер.

Первым презентом стала цепь из итальянского золота. В качестве второго сюрприза Суперпапа Серик выбрал новый дорогой смартфон. А третим подарком послужила путевка в Таиланд на всю семью.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1999442-smartfon-zoloto-i-putevka-superpapa-serik-pokazal-roskoshnye-podarki-dlya-zheny/