Открывающая собственный детский сад звезда "Универа" порассуждала о мечтах

Анна Хилькевич. Фото: instagram.com/annakhilkevich

Российская актриса Анна Хилькевич рассказала, какими проектами сейчас занимается и порассуждала о том, как бывает сложно заставить себя менять собственную жизнь, передает NUR.KZ.

"После возвращения из Африки я так явно ощутила, как Москва заставляет двигаться и много работать! Это город для работы, для свершения дел, движения, встреч, людей, гонки, и каким-то образом все можно даже вместить в 24 часа. Не всегда, правда, и не сразу, но научиться можно.

Нет, конечно, можно мечты в карьере отложить на потом! Или переложить вину на недостаток знаний или отсутствие возможностей и даже не догадываться, что в этот самый момент психика запускает свои любимые и привычные "стоп-механизмы", - написала свои рассуждения в Instagram Анна.

Она отметила, что многие выбирают ничего не менять в собственной жизни из-за страха неизвестности.

"Мне сейчас тоже бывает дискомфортно: я запускаю новый проект, детский сад. Легко ли мне? Вообще нет: постоянные финансовые вопросы, поиск лучших педагогов, разработка методики, уникального позиционирования. Я занимаюсь всем.

И так иногда это желание гложет: просто сесть и сказать себе: все, хватит, хочу быть девочкой, ничего не знаю! Но сбросить с себя ответственность перед собой, перед людьми я не могу. А оставаться на той же ступени, что была год назад, мне точно страшнее, чем пойти вперед. Для меня прокрастинация хуже "смерти", - призналась Хилькевич.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1999324-otkryvayuschaya-sobstvennyy-detskiy-sad-zvezda-univera-porassuzhdala-o-mechtah/