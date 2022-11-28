"Я на финишной прямой": 41-летняя звезда сериала "Маргоша" перестала скрывать беременность

Мария Берсенева. Фото: instagram.com/berseneza

Звезда сериала "Маргоша" Мария Берсенева перестала скрывать "интересное" положение. Она показала фото и отметила, что находится на последнем месяце беременности, передает NUR.KZ.

Вчера, 27 ноября, в России отметили День матери. Именно в этот день Мария Берсенева решила рассказать, что ждет ребенка. Отметим, что у актрисы есть взрослый сын Никита.

"Счастье не может быть громким. Оно тихое. Уютное. Родное… Но, поскольку я уже на финишной прямой, в День матери пришло время поделиться. Принимаю поздравления вдвойне! Разделите со мной мое счастье" - отметила она.

"Машуля! Какое счастье! С Днем мамы!", "Солнышко, какая чудесная новость!", "Наконец-то! Рада, что знаю давно", "Ух ты! Поздравляю!", "Я расплакалась от счастья, как же я счастлива за нашу любимую Машеньку", - отреагировали фанаты и звездные коллеги.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1999214-ya-na-finishnoy-pryamoy-41-letnyaya-zvezda-seriala-margosha-perestala-skryvat-beremennost/