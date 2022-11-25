"Счастлив тот, кто нашел себя": Акбота Сейтмагамбет рассказала о переменах в жизни

Акбота Сейтмагамбет. Фото: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Экс-солистка "КешYOU", певица Акбота Сетмагамбет рассказала о том, как достичь перемен в жизни. Она заявила, что нужно постоянно работать над собой и стремиться к лучшему, передает NUR.KZ.

Бывшая супруга шоумена и актера Даурена Айдаркулова ответила на вопрос, как у нее получилось так сильно измениться.

"Все перемены должны начинаться с вас самих. Поэтому важно не топтаться на месте, а подгонять себя и развиваться в разных направлениях. Выход один - ты либо добьешься цели, либо "потухнешь".

Когда я думаю об этом, то остаюсь довольна собой. Слава Богу, у меня достаточно стремлений. Это мне придает силы. В этом мире многие люди живут бесцельно.

Счастлив тот, кто нашел себя. Изменить другого или окружение ты не сможешь. Все это пустые разговоры. Меняйтесь сами и вокруг вас все расцветет", - призналась она.

Сторис Акботы Сейтмагамбет. Скрин: instagram.com/akbotanurabaykyzy

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1998967-schastliv-tot-kto-nashel-sebya-akbota-seytmagambet-rasskazala-o-peremenah-v-zhizni/