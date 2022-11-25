"Не ценим, что имеем": Ерке Есмахан поразмышляла о счастье

Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Певица Ерке Есмахан рассказала, что старается жить в гармонии с собой. Она также отметила, что для счастья многого не надо, а всего лишь ценить, что есть, передает NUR.KZ.

У певицы спросили, что для нее означает счастье.

"Порой мы не ценим то, что имеем. Ошибочно предполагаем, что будем счастливы, если что-то купим, если что-то изменится. Жизнь - это загадка, а найти ключи от счастья - это большой труд. Для меня счастье - это здоровье. Когда болеешь, то тебе уже ничего не нужно", - рассказала она.

Артистка призналась, что старается быть в гармонии с собой. В этом и заключается секрет ее женственности. Поклонницам она посоветовала развивать свои лучшие качества.

Певицу также спросили, когда она собирается дать сольные концерты.

"Планирую на эту весну. Уже назначили дату. Даст Бог, сначала будет концерт в Алматы, а потом объеду весь Казахстан", - рассказала она.

Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1998947-ne-tsenim-chto-imeem-erke-esmahan-porazmyshlyala-o-schaste/