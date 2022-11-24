Айжулдыз Адайбекова отчитала подписчика, посоветовавшего ей носить хиджаб

Айжулдыз Адайбекова. Фото: instagram.com/aizhuldyz_adaibekova

Казахстанская актриса и блогерша Айжулдыз Адайбекова высказалась в адрес подписчика, который ей порекомендовал носить хиджаб, передает NUR.KZ.

В Instagram Айжулдыз опубликовала сообщение, присланное ей одним из подписчиков, в котором тот советует девушке носить хиджаб.

"Давайте договоримся с вами, ребята. Есть такое понятие, как личные границы. Так вот, не лезьте. У меня своя голова на плечах, в советах не нуждаюсь. А те, кто пишут: "Будешь гореть в аду", отпишитесь. Знаете ли вы, что и невоспитанность тоже становится причиной выхода из религии? Следите за словами. На будущее: никому так не пишите, не берите роль Всевышнего, у каждого человека своя судьба, спасибо", - высказалась в ответ актриса.

Stories Айжулдыз Адайбековой. Скрин: instagram.com/aizhuldyz_adaibekova

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1998713-ayzhuldyz-adaybekova-otchitala-podpischika-posovetovavshego-ey-nosit-hidzhab/