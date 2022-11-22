Махаббат Мусилим растрогала соцсети кадрами с мужем и двумя сыновьями

Тауекел Мусилим с семьей. Фото: instagram.com/mahonti__

Супруга казахстанского актера Тауекеля Мусилима очаровала соцсети видеокадрами с мужем и двумя сыновьями, один из которых родился совсем недавно, передает NUR.KZ.

Трогательное семейное видео появилось на странице у Махаббат в Instagram.

На сменяющихся кадрах она обнимается с мужем, затем показаны кадры детских ручек, игр Тауекеля со старшим сыном, а также то, как мальчик держит младшего брата.

"Классная пара, скромные, красивые, талантливые, будьте счастливы всегда!", "Когда простая супруга, насколько она прекрасна", "Прекрасно, будьте счастливы", "Будьте счастливы в обоих мирах", - прокомментировали растроганные подписчики.

Напомним, Тауекел Мусилим и его супруга Махаббат стали родителями во второй раз 8 ноября. Позже артист рассказал, как они назвали второго сына.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1998466-mahabbat-musilim-rastrogala-sotsseti-kadrami-s-muzhem-i-dvumya-synovyami/