"Семья - это ощущение": Майя Бекбаева рассказала о своем детстве в Восточном Казахстане

Майя Бекбаева с семьей. Фото: instagram.com/mayabekbayeva

Казахстанская телеведущая Майя Бекбаева рассказала о своем детстве, которое она провела в селе Урджар в Восточном Казахстане, передает NUR.KZ.

"Мое детство прошло в Урджаре, это очень живописное место Восточного Казахстана, зимой там выпадает очень много снега, он летит с неба огромными хлопьями, ложится и сверкает под лунным светом. Помню, как вечерами папа приходил с работы, сажал нас с братишкой на санки и катал… Помню его молодым. Бежит, тянет санки за веревку одной рукой, другой шапку придерживает и смеется. А мама потом дома снимает с нас заледеневшие валенки , штаны, рукавицы, раскладывает по батареям, чтобы высохли до утра", - поделилась Майя в своем Instagram.

Она добавила, что в памяти также запечатлелись зимние семейные вечера в девяностые годы.

"Без света, при свечах. Много их было, этих вечеров. И много было разговоров, и смеха, и тепла. Наверное, семья - это есть это ощущение. Когда очень тепло, весело и светло, даже без света", - написала Бекбаева.

"И у нас было точно такое же детство. Очень теплые воспоминания", "Какая красивая семья! Да вы наша землячка, что вдвойне приятно", "У меня такое же было детство с сестренкой", "Да, было время без света, и самое-самое теплое", - прокомментировали ее воспоминания подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1998214-semya-eto-oschuschenie-mayya-bekbaeva-rasskazala-o-svoem-detstve-v-vostochnom-kazahstane/