Толеген Мухамеджанов: Только вместе мы сможем построить будущее нашей страны

Толеген Мухамеджанов и Нуржамал Усенбаева. Фото: instagram.com/mr.tolegenm

Известный казахстанский композитор Толеген Мухамеджанов и его супруга - оперная дива Нуржамал Усенбаева - явились на свой избирательный участок для голосования, передает NUR.KZ.

Композитор отметил, что будущее Казахстана - в руках его граждан.

"Мы сделали свой выбор! Только вместе мы сможем построить будущее нашей страны!" - заявил Толеген Мухамеджанов в Instagram, где опубликовал фото с Нуржамал Усенбаевой, сделанные на избирательном участке.

Отметим, что сегодня, 20 ноября, в Казахстане проходят внеочередные выборы президента РК. О том, как проходят выборы, можно ознакомиться здесь.

Мы также писали, что свои голоса на выборах отдали сенатор и журналист Дана Нуржигит, а также певица Мадина Садвакасова и другие звезды. На избирательном участке случайно встретились Роза Рымбаева и Аида Кауменова. А певица Тамара Асар пришла на выборы вместе с мужем и детьми.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1998111-tolegen-muhamedzhanov-tolko-vmeste-my-smozhem-postroit-buduschee-nashey-strany/