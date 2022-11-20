"Пусть наш сын растет в мирной, спокойной стране": Майя Бекбаева высказалась о выборах (фото)

Майя Бекбаева с мужем и сыном. Фото: instagram.com/mayabekbayeva

Известная казахстанская телеведущая Майя Бекбаева показала, как участвует в выборах главы государства, и высказалась на этот счет, передает NUR.KZ.

"Нашему сыну Жангиру сейчас 11 лет. Мы выбираем президента на семилетний срок, и через семь лет Жангиру будет как раз 18, подойдет его срок реализовать свое право голоса и выбирать следующего главу государства. А сейчас его будущее в наших руках, только в наших… Так пусть до своего совершеннолетия наш сын растет в мирной, спокойной стране. А вы проголосовали сегодня?" - написала Бекбаева в Instagram.

Отметим, что сегодня, 20 ноября, в Казахстане проходят внеочередные выборы президента страны. О ходе выборов можно узнать здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1998089-pust-nash-syn-rastet-v-mirnoy-spokoynoy-strane-mayya-bekbaeva-vyskazalas-o-vyborah-foto/