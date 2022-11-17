"Избалован женским вниманием": Гусейн Гасанов о том, почему не остается долго с одной девушкой

Гусейн Гасанов. Фото: instagram.com/gusein.gasanov

Известный блогер Гусейн Гасанов объяснил, почему не остается в долгих отношениях с одной и той же девушкой. Он признался, что избалован женским вниманием, передает NUR.KZ.

Вопрос о том, почему он часто меняет девушек, задал один из подписчиков в Instagram.

"Ребят, все просто! Когда я начинаю общаться с девушкой какое-то время, я потом задаю себе один вопрос: Гусейн, сделал бы ты ей предложение, видишь ли ты ее матерью своих детей? Если ответ положительный, то я с ней общаюсь дальше. Если ответ отрицательный, то все. Как вы поняли, положительного ответа еще не было. А вообще я избалован женским вниманием. Не знаю, это хорошо или плохо. А в целом, когда есть выбор, это всегда хорошо", - посмеялся Гасанов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1997623-izbalovan-zhenskim-vnimaniem-guseyn-gasanov-o-tom-pochemu-ne-ostaetsya-dolgo-s-odnoy-devushkoy/